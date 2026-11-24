La victoria de River Plate por 3-1 frente a Lanús y su consecuente pase a los cuartos de final del Torneo Clausura quedó en segundo plano tras las contundentes declaraciones de Leonardo Ponzio. En medio de su interinato ratificado hasta fin de temporada, el entrenador alzó la voz ante la comisión directiva encabezada por Stefano Di Carlo para manifestar su intención de conducir el proyecto deportivo de 2027: “Es el lugar que me gané y lo voy a defender con trabajo”, disparó el técnico, añadiendo sobre las versiones que circulan: “Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo”.

“CREO QUE ME GANÉ EL LUGAR” Leo Ponzio habló sobre el estilo de juego y su rol en este River del segundo semestre del 2026. ¿Coincidís? pic.twitter.com/LeYrRsmQZ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

La firme postura del exfutbolista irrumpió en un escenario marcado por la incertidumbre y la circulación de nombres para reemplazarlo, entre ellos el eventual retorno de Ramón Díaz. Frente a las especulaciones y la postura dirigencial de postergar la evaluación hasta el cierre del calendario, el estratega cuestionó el impacto de los trascendidos en la estabilidad del plantel: “No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no le protejan”.

Durante la conferencia, el conductor también abordó las inevitables comparaciones con Marcelo Gallardo, dejando en claro su propia impronta para afrontar un ciclo de tres meses de alta exigencia. Al referirse al legado de su antecesor, sostuvo: “De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas de lo que yo viví con él, pero sabemos que hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, siento que soy muy humano y eso tiene un valor agregado”.

Finalmente, el entrenador profundizó sobre el manejo emocional que requiere la banca millonaria y la búsqueda de transmitir tranquilidad dentro del vestuario. El referente de la institución concluyó su exposición remarcando su metodología de trabajo diaria: “Trato de ser lo que me sale y con eso transmitir adentro. No voy a reflejar volverme loco para que adentro se vuelvan locos. Es aprender día a día”.