El Hospital Garrahan nuevamente es ámbito de conflicto. Sus autoridades denunciaron que personas sancionadas por su participación en las protestas salariales de 2025 ingresaron este martes por la mañana sin autorización al nosocomio.

Se trata de 38 trabajadores que fueron alcanzados por medidas punitorias que incluyen cesantías. ATE se manifestó en contra de las resoluciones que activaron la tensión.

Además de ATE, el otro sindicato implicado en el accionar denunciado por las autoridades del nosocomio es la APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos). Ambos gremios convocaron a una movilización para exigir que se reviertan las medidas.

Fuente: Nexofin