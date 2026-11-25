El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder los cuestionamientos sobre la evolución de la economía y rechazó que dos trimestres consecutivos de caída sean suficientes para definir un escenario recesivo.

“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó durante una entrevista con A24.

Para respaldar su postura, sostuvo que deben analizarse también la duración de las contracciones y la cantidad de sectores afectados. Según sus estimaciones, la actividad recuperó un 1,5% desde el segundo trimestre.

Fuente: Nexofin