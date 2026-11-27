La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores entra en su etapa decisiva. Este sábado, Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán en el Estadio Centenario de Montevideo con el objetivo de quedarse con el título. Previo al partido, los argentinos Agustín Giay y José Emanuel López, hablaron sobre la final y expresaron sus sensaciones de cara a la definición más esperada.

Los argentinos quieren la Copa

El delantero de la Selección Argentina destacó el trabajo realizado durante toda la temporada para alcanzar esta instancia: “Mucha felicidad, mucha honra de estar acá. Desde el comienzo del año que estamos trabajando mucho para este momento, para conseguir los objetivos. Siempre está la ilusión y siento lo mismo que todos, porque dentro del plantel somos todos uno”.

Palmeiras tendrá una nueva oportunidad de conquistar América después de perder la final de 2025 contra Flamengo. Este sábado buscará sumar su cuarto trofeo en la competencia.

Agustín Giay estuvo de acuerdo con su compañero y remarcó la exigencia que implica jugar en el conjunto paulista. El lateral derecho, surgido de San Lorenzo, también valoró el recorrido que hicieron para llegar al encuentro decisivo.

“Hicimos un trabajo fuerte desde principios de año y ahora llegó el momento de la final. Este club te exige mucho, pero tenemos un equipo muy bueno, así que desde un primer momento confíamos en llegar a la final”.

El partido entre Estudiantes y Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre desde las 17 horas de Argentina. El Pincha buscará su quinta Libertadores y volver a consagrarse a nivel continental después de su última conquista en 2009.