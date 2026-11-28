El Gobierno cuestionó la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) de rechazar el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, aunque destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

A través de un comunicado de la Oficina del presidente, aseguró que continuará impulsando acciones para impedir la explotación de los recursos naturales en la zona.

“La decisión no es la última palabra”, sostuvo la Casa Rosada, al remarcar que la resolución corresponde a una etapa preliminar y no anticipa la competencia del futuro Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia.

El Ejecutivo celebró el reconocimiento de la disputa frente a la posición británica de desconocerla, pero cuestionó que el TIDM considerara que no tenía jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas.

Fuente: Nexofin