El voto en contra por parte del Tribunal Internacional de los Derechos del Mar este sábado puso de relieve aspectos llamativos como el que, entre los 18 votos en contra del reclamo argentino para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, se encuentra los de un representante de Brasil y otro de Chile.

Los magistrados en cuestión son George Rodrigo Bandeira Galindo, por Brasil, y María Teresa Infante Caffi, de Chile.

De ambos, la trayectoria del jurista brasileño generó suspicacias en el Gobierno argentino dado que accedió al cargo de juez del Tribunal del Mar gracias que que fue propuesto por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, para ocuparlo.

Fuente: Nexofin