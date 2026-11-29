María Florencia Sartirana, la pareja del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, percibe el 2% de de comisión de las entradas para los partidos de la Selección argentina de fútbol.

Según el Diario La Nación, la mujer de Toviggino recibe dicho porcentaje a través de una empresa subcontratista que preside, llamada WICCA SA.

El esquema de distribución del dinero parte desde Deportick, la empresa expendedora vinculada al empresario massista Javier Faroni, encargado de los negocios en el exterior de la AFA, que controla el expendio de entradas en partidos de la Selección dentro de Argentina.

Fuente: Nexofin