El ex senador Eduardo Menem comparó el primer Gobierno de su hermano Carlos con el que afrontará el electo presidente Javier Milei al asegurar que «fue muy duro estabilizar al país en el ’89» y vaticinar que «seguramente lo será ahora».

Si bien evitó establecer paralelismos, remarcó que ambos referentes debieron asumir en un contexto marcado por una crisis económica desatada por la alta inflación.

Sobre la figura de Javier Milei, Menem no escatimó en elogios: admiró su la capacidad y «la fuerza para hacer campaña, captar nuevas políticas». «Milei lo conoció a mi hermano, charlaron durante horas, y siempre reivindica el gobierno de Carlos», señaló en una entrevista al programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia.

En la misma línea, señaló otra similitud al asumir a la gestión: «La forma de encarar desafíos para estabilizar económicamente al país, terminar este clima de inflación política, han tenido algunas actitudes que sostiene que defiende esa voluntad. Fue muy duro el ’89 y seguramente lo será ahora».

«Es un momento bisagra en la historia del país porque nunca habíamos llegado a un estado de situación tan crítica, tal vez en el ’89. Pero es un momento peor porque se ha ido abriendo la grieta, lo que hace que mucha gente se aferre a ideologías. Espero que todos tomen consciencia de la gravedad de la situación que tenemos. Confío en el espíritu de todos, que no sea el de la decadencia y de los enfrentamientos», desarrolló.

LEÉ: Martín Menem tras la reunión con Milei: “No hay plata, trabajemos todos en sacar las leyes que correspondan»

A una semana de la asunción del fundador de La Libertad Avanza, el ex senador planteó: «Una vez que asuma veremos las medidas que toma».

A Menem, Milei le causó «una muy buena expresión» ya considera que «tiene condiciones para ser presidente, es un hombre culto y estudioso». También lo definió como un hombre con «poca experiencia», pero con formación en materia económica. «En él veo a un luchador que no le teme a los egos. Es una cualidad que se está necesitando», argumentó.

Consultado sobre los limitados apoyos en el Congreso, el hermano del ex presidente riojano puntualizó: «Apelo al acompañamiento de la gente. Se puede discrepar, pero lo que hace a las medidas de fondo, creo que deberían acompañar desde el Parlamento, es una muestra de madurez política«.

«Creo que deberían acompañarlo porque los gobernadores y la dirigencia sabe la difícil situaciones que estamos viviendo. Si no apoyan a lo que votó la gente no van a cumplir con sus funciones. El que gana gobierna y el que no colabora es un principio de la política. Espero que apoyen al que votó la gente», insistió.

Por último, celebró la elección de su hijo Martín Menem como candidato a presidir la Cámara de Diputados y prometió que de ser electo el próximo jueves construirá consensos ya que «lleva un poco de la sangre de Carlos». «Es un luchador, un buscador de consensos y acuerdos», afirmó sobre el legislador de La Libertad Avanza, y completó: «Entiende la política para construir y no para crear conflictos sino para tratar de subsanar con el consenso».