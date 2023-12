Lautaro Martínez llegó a ser el máximo goleador en el ciclo de Lionel Scaloni, incluso por encima de Lionel Messi con 21 goles en 54 partidos con la selección argentina. Bajo ese poderío ofensivo, el atacante mantuvo ilusiones muy altas entre los fanáticos de cara al Mundial de Qatar, que terminaría ganando la Albiceleste, pero esa competición se perdió la máxima plenitud del campeón de la Copa América 2021.

Una lesión que arrastraba desde el Inter de Milán lo hizo llegar con lo justo a la Copa del Mundo y, en una entrevista con el ciclo Campeones, un año después, contó el calvario que sobrellevó en medio de la concentración realizada en el centro de entrenamiento de la Universidad de Qatar: “Me encerraba, lloraba. La pasaba mal en la habitación, hacía venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estén cerca porque necesitaba ese toque de felicidad y cariño que me podían dar. Esos momentos malos, que pasaba en la habitación, trataba de pasarlos con la familia”.

“El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas”, afirmó. Y añadió: “Seguía intentando, pero después se me hizo imposible. Quería ponerme más y más, pero el tobillo perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera”.

Además, precisó: “No me quería perder el Mundial, ningún partido me quiero perder. En definitiva, con Inter jugaba de la misma manera y, hasta el último partido en la final de la Champions, tomaba por boca antidolorífico (analgésicos) para poder jugar”.