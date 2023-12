Carlo Ancelotti, entrenador multicampeón con el Real Madrid y a quien en los últimos meses vinculan con la Selección de Brasil, bromeó sobre la revolución del deporte en Arabia Saudita: aseguró que se iría “a pie” a cambio de 500 millones de euros.

“A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando…”, expresó, entre risas, en conferencia de prensa, luego de la confirmación de que el golfista español Jon Rahm se marchó a la LIV Golf, liga financiada por saudíes, a cambio de una exorbitante cifra, que sería cercana a los 500 millones de dólares.

Periodista: -¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?

Periodista: -¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?

Ancelotti: -A pie

“Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos”, añadió el entrenador italiano, antes del encuentro con Real Betis por una nueva jornada de La Liga.