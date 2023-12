No es algo nuevo, pero sí certero. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona de España, necesita un reemplazante natural del juvenil Gavi en el mediocampo -sufrió la rotura de ligamentos cruzados- y quiere sí o sí que el mismo sea Giovani Lo Celso.

El actual volante del Tottenham hace ya varias temporadas que es relacionado con el elenco Culé en cada mercado de pases, pero ahora la lesión de Gavi habría acelerado las cosas.

Según informó Sky Sports, Xavi le pidió expresamente a la dirigencia del Blaugrana que fichen al rosarino de cara al 2024, y todo parece estar dado para que el traspaso se pueda concretar.

Xavi is determined to sign #Tottenham’s Giovani Lo Celso for #Barcelona in January and requested the club get it done in what is seen as a test of their support for him. Interesting conundrum for #Spurs with 18months left on his deal #thfc https://t.co/fFYNrjOJIV

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) December 11, 2023