Las últimas dos décadas en el fútbol a nivel mundial quedaron marcadas por dos leyendas que crearon una rivalidad histórica y que difícilmente se pueda volver a repetir: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo escribieron los nuevos libros de historia y rompieron todos los récords habidos y por haber.

Hoy, la Pulga con 36 años y el Bicho con 38, ninguno de los dos continúa jugando en la élite del fútbol a nivel clubes. El argentino milita en el Inter Miami y el portugués en Al-Nassr de Arabia Saudita.

Si algo se extraña desde que ambos dejaron el fútbol europeo es poder ver sus enfrentamientos llenos de mística y de historia pura, aquellos Barcelona vs. Real Madrid que eran atrapantes para el ojo de cualquier futbolero solo por la presencia de ellos dos.

Muchos creían que esto ya no iba a volver a darse dadas las circunstancias actuales, pero este lunes se confirmó la noticia que todos esperaban: habrá un nuevo capítulo entre Messi y Cristiano.

El Inter Miami confirmó de manera oficial que el 1 de febrero del 2024 se enfrentará en una gira amistosa con Al-Nassr, y de esta manera dos de los mejores futbolistas de la historia volverán a cruzarse dentro de un campo de juego.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023