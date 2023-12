Cecilia Milone rompió el silencio en una entrevista con LAM tras su separación de Nito Artaza y reveló la decisión que tomó: “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida”.

“Quizas algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma”, agregó la actriz al respecto.

Cecilia Milone habló con LAM.

Al final, Cecilia dejó en claro: “Entonces no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada, tiene que ver conmigo”.

NITO ARTAZA NEGÓ LOS RUMORES DE INFIDELIDAD A CECILIA MILONE

Nito Artaza negó los rumores de infidelidad a Cecilia Milone en diálogo con Juan Etchegoyen y aclaró que la crisis de pareja tiene que ver con problemas exitenciales.

“Tenemos un trato de mucho amor y fue una discusión existencial, hay una crisis pero de ninguna manera fue por una tercera en discordia”, dijo el productor.

Entonces, cerró: “Todavía mantenemos esa discusión y esa crisis pero nunca se sabe con nosotros. Digamos que puede ser que siga la crisis”.