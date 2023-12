Charlotte Caniggia lamentó la salida de Camila Homs del Bailando 2023 y aprovechó la oportunidad para fulminar a Tini Stoessel en defensa de su excompañera de certamen. “Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso lindo. Me parece buena gente, la verdad”, expresó en diálogo con Intrusos.

Acto seguido, afirmó que el ex de la modelo, Rodrigo de Paul, se perdió una gran mujer y, muy picante, la comparó con Tini, con quien se puso de novio al poco tiempo de haberse separado de la madre de sus hijos en medio de un escándalo total.

“No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe que le hizo a Cami Homs. No me parece una buena mujer Tini”.

“De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga”, sentenció Charlotte, sin filtro. Y fue a fondo. “No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe que le hizo a Cami Homs. No me parece una buena mujer Tini”, cerró, explosiva.

CHARLOTTE CANIGGIA Y MORENA RIAL, ENFRENTADAS

Muy enojada porque Charlotte Caniggia la tildó de “mafiosa” en la previa del Bailando 2023, Morena Rial la fulminó a través de sus stories de Instagram y, finalmente, reveló el motivo de su fuerte pelea. Contundente, contó por qué la hermana de Alex Caniggia le tendría bronca.

Morena hizo eco de una foto con su estilista y amigo, que también peina a Charlotte. Y reveló que se habrían peleado por él, ya que en el pasado tenían una buena relación de amigas. “¿Cuál es la bronca de Charlotte Caniggia? Que los verdaderos amigos son los reales. Te amo, Pablo Verxelitaki”, expresó Morena, picante.

Acto seguido, apuntó directamente contra la participante del certamen de baile por haberla tildado de “mafiosa” en la pista. “Charlotte nombrándome mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo ‘lo re denigró’ y acá estoy yo. Reales con reales”, sentenció la hija de Jorge Rial.