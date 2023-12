Guillermina Valdés contó en una entrevista con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) cuáles son sus planes familiares para estas fiestas.

“Se vienen las fiestas ahora, ¿tenés pensado hacer algo que nos puedas contar?”, le preguntó la cronistra del programa de Ciudad Magazine a la empresaria.

Guillermina Valdés en diálogo con Mshow.

Por su parte, la actual pareja de Joaquín Furriel adelantó: “Tengo unos viajecitos ahí pero más bien me quedo en Buenos Aires, en Capital, no me voy”.

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ DE SU PROYECTO PERSONAL QUE ESTÁ A PUNTO DE SER REALIDAD

Guillermina Valdés reveló a Mshow que tiene un proyecto personal que está a punto ser realidad y detalló: “Estoy con esto ya unos cuatro o cinco meses”.

“Está buenísimo, me tiene muy ilusionada, tiene que ver con la escritura. Decidí quedarme con esto en el verano porque terminé muy cansada de la gira de 39 Escalones”, explicó.