Iliana Calabró se quebró en plena nota con LAM al hablar del doloroso distanciamiento con su hermana Marina

Iliana Calabró rompió en llanto en plena nota con el notero de LAM, Alejandro Castelo, cuando habló del doloroso distanciamiento de su hermana Marina.

El sábado pasado, la actriz fue a PH, Podemos Hablar y sorprendió al contar que la relación con su hermana es lejana y que le gustaría que esté más presente en su vida y en la de su familia. Sus palabras impactaron duro en Marina y en la agenda mediática.

“No era el lugar, pero pasó. Eso evidentemente estaba en mí y salió. Mi papá siempre repetía una frase ‘el corazón tiene razones que la razón no entiende’. No lo puedo explicar”, dijo Iliana sobre sus declaraciones en PH, que expusieron la interna familiar.

Con visible angustia, continuó: “Con Marina nos queremos mucho, hay mucho amor. En algún momento se va a dar un acercamiento. Seguramente no fue el momento ni el lugar, pero la necesidad apareció”.

“Estamos en momentos distintos de la vida y necesito que los compartamos”, enfatizó.

Acto seguido, la actriz aseguró que no fue su voluntad hacerle un reclamo público a su hermana: “Dicen que fue un pase de factura, no. Eso no está en mi intención. Sí es cierto que no la veo bien y hay mucho amor que necesitamos expresarnos. Ninguno estamos del todo bien… Llega fin de año, con todas las ausencias, hagamos hincapié en las presencias”.

ILIANA CALABRÓ ROMPIÓ EN LLANTO AL HABLAR DE SU HERMANA MARINA

Sin ánimo de dar más detalles a los medios de su tirante vínculo con Marina, Iliana expresó: “Esto prefiero hablarlo con ella… Marina me mando una esquelita, apenas”.

“Es el cumpleaños de ella”, le comentó el notero de LAM, en alusión al 13 de diciembre.

Sin contener la angustia, Iliana rompió en llanto: “Sí, cumple un número redondo. Tenemos regalo, todo armado. Yo la quiero ver. Es su cumpleaños, son 50 años”.