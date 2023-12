Gran Hermano 2023 debutó en la pantalla de Telefe y Juan Reverdito, quien participó de Gran Hermano 2022, apuntó muy fuerte contra esta edición. “Te lo juro por lo que más amo: sigo laburando después de este streaming y me voy a quedar laburando hasta que mi novia salga del trabajo. No lo voy a ver el programa y trato de estar alejado, ya está, especialmente después de ver a los personajes que van a estar en La Noche de los Ex”, expresó, picante, sobre sus excompañeros.

Contundente, aseguró que lo invitaron a la gala de estreno pero eligió no ir. “Tenés que ser muy amigo de tal para estar ahí, bastante injusticia, prefiero alejarme y esto que te digo va más allá de mí. Me llamaron de la producción para ir a la gala de este lunes pero les dije que no iba. Te soy sincero. Para estar tipo figuretti y ver gente que no quiero ver no me interesa. Algunos van a estar laburando pero yo no voy a laburar, prefiero no estar”, aseguró.

Acto seguido, contó sin filtro por qué rechazó la invitación. “Me parece muy injusto en muchas cosas. Vi y escuché cosas que dije ‘basta, ya está’. Prefiero no dar nombres de esas personas que no quiero ver. Antes de estar con gente al lado que no me interesa, prefiero seguir laburando en el taxi que me genera plata. Necesito desintoxicarme. Es bastante injusto con algunas situaciones que no puedo entender”, sentenció, sin filtro, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

JUAN REVERDITO APUNTÓ CONTRA SUS EXCOMPAÑEROS

Antes de cerrar, Juan les dedicó una frase muy fuerte a quienes hicieron la edición 2022 de Gran Hermano.

“Hay gente de ahí que me da asco y prefiero seguir mi vida como antes de entrar a la casa”.

“Está todo mal y en este país está todo al revés. Hay gente de ahí que me da asco y prefiero seguir mi vida como antes de entrar a la casa”, cerró, polémico.