La primera crisis de llanto en Gran Hermano 2023: Carla De Stefano se quebró a 24 horas de entrar al reality

A un día de ingresar a Gran Hermano 2023, Carla De Stefano fue la primera participante en protagonizar una fuerte crisis de llanto y angustia.

¿El motivo? La mujer de Villa Adelina extraña a sus cuatro hijos.

“Pensé que iba a ser más fácil, pero no es nada fácil. Me hice la canchera, que me iba a comer el mundo y no me como nada. La galletita me como, nada más”, le dijo Carla a Agostina Spinelli, quien la vio llorando sola en su cama y se acercó a contenerla.

GRAN HERMANO 2023: CARLA DE STEFANO EXTRAÑA A SUS HIJOS

Sin contener la angustia De Stefano continuó: “Me siento una boluda, porque yo quise estar acá, nadie me obligó. ¿Qué hago llorando el primer día porque los extraño?”.

Y Agostina le preguntó: “Más con un bebé chiquito. ¿Qué sentís? ¿Culpa?”. Y Carla argumentó: “No, que los re extraño. No imaginé que los iba a extrañar tanto así, al toque. Pensé que iba a estar así a los dos meses, no al día”.

“Encima, veo las fotos y es peor. Es como que me clavo un puñal y me lo revuelvo en el corazón. Ver la foto es re terrible”, afirmó la participante de Gran Hermano 2023.