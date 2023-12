Ricardo Arjona sorprendió a sus fanáticos al anunciar que se retira de la música. Contundente, explicó cuáles son los problemas de salud que sufre y reveló que tuvo que posponer una “cirugía inminente” para dar su último show en Chile.

“Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. Les agradezco a todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos. Y a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, reveló en un comunicado que posteó en Instagram.

Y fue muy crítico con el mundo de la música que no vio crecer. “No coincido con la industria. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llueve cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo y después de eso le sonreía a los que me caían bien. Mi familia y mis amigos, son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas”, sentenció, a corazón abierto.

EL MENSAJE DE RICARDO ARJONA A SUS FANS TRAS ANUNCIAR QUE SE RETIRA DE LA MÚSICA

“Para usted, que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias par asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO y, más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias con todo el corazón”, sentenció.