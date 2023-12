En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales un desopilante video en el cual un joven Lionel Scaloni, le declara su amor a una periodista de TyC Sports con complicidad e incentivación de Pablo Aimar, hoy su ayudante en la Selección Mayor.

Las imágenes son del año 1997, cuando ambos integraron el equipo que fue campeón mundial Sub 20 en Malasia y resultó la segunda conquista de un conjunto juvenil bajo las órdenes de José Néstor Pékerman.

En el testimonio Scaloni apareció desaforado a los gritos con un “yo estoy enamorado”. Ante esa exclamación el entrevistador (Hugo De Cucco) planteó que Greta Rodríguez, la periodista en cuestión, lo fuera a saludar al hoy DT de la Selección Nacional.

Publicidad

Luego el comunicador le avisó que “ahora cuando venga, no arrugués, invitala a salir”. Ahí Aimar le disparó al santafesino, “¿a que no te animás a decirle ‘me enamoré de vos’, acá, enfrente de todos?” Scaloni no se achicó, le dio la mano a Pablo y le dijo “te juego lo que quieras”.

Más tarde apareció la propia Greta Rodríguez. Ante su presencia, Scaloni se paró, la fue a saludar y otra vez gritó “me enamoré de Greta”. Luego del esperado encuentro con la periodista, ella lo chicaneó ya que fue y saludó a Aimar. “Te cortaron el rostro”, le dijeron a Lionel, quien hizo un divertido gesto con sus brazos.