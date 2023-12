En el último partido de Tottenham, el defensor Cristian Romero encendió todas las alarmas luego de pedir el cambio por una molestia muscular. Finalmente, esa molestia se transformó en lesión, ya que su entrenador, Ange Postecoglou, confirmó que el argentino será baja por aproximadamente un mes.

🚨⚪️ Bad news for Tottenham. Cristian Romero will be out for 4-5 weeks due to hamstring injury.

“Romero had a scan and he’s got a hamstring strain. We’re looking at four to five weeks with him”, Postecoglou confirms. pic.twitter.com/EXeTqFpmqU

