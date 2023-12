Una mujer de 46 años, identificada como María Eugenia Suárez, y su hijo de 12 años, Ignacio Ready, fueron víctimas de un trágico suceso en una casa de campo en Chascomús. La familia se encontraba trabajando como cuidadores en la vivienda. La policía investiga el caso como un femicidio y señala como principal sospechoso al esposo de la mujer. La búsqueda del hombre se intensifica con operativos y perros adiestrados.

El fiscal Jonathan Robert informó que un vecino alertó a la policía tras escuchar disparos la noche del viernes. Al llegar al lugar, encontraron a la mujer sin vida en la cocina, con un disparo. El niño, ubicado en el galpón, presentaba una herida de bala y fue trasladado al hospital Municipal “San Vicente de Paul” en Chascomús, donde falleció en horas de la madrugada del sábado.

Los peritos no han localizado el arma homicida, y actualmente se llevan a cabo rastrillajes en la zona del crimen. La hipótesis principal apunta a un femicidio, con el esposo de la víctima como presunto autor, quien se habría retirado a pie, dejando su camioneta estacionada en la propiedad. Aunque no hay antecedentes de violencia de género, la Justicia explora todas las posibilidades, ya que, según los informes, la familia se estaba preparando para unas vacaciones y no se registraban conflictos aparentes entre la pareja.

Fuente: Nexofin