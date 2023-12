Es noticia. Rafael Santos Borré volverá a Sudamérica, pero no tendrá otro ciclo en River Plate. El delantero colombiano tiene todo acordado con un gigante de Brasil.

Tal como lo informa Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, el atacante cafetero tiene un acuerdo avanzado: “El Internacional ha llegado a un acuerdo personal con Rafael Santos Borré como nuevo delantero”.

También tiene negociaciones por terminar con el Eintracht Frankfurt, club dueño de su pase desde mediados del 2021.

De esta forma, el Colorado conformará una temible delantera entre La Máquina y el ecuatoriano Enner Valencia.

🔴🇨🇴 Internacional have agreed personal terms with Rafael Santos Borré as new striker. Deal advancing.

Negotiations ongoing to complete the agreement also on club side with Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/y1nebGD4ja

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023