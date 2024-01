De momento, la principal novedad del mercado de pases en Boca fue la llegada de Diego Martínez como entrenador, quien incluso ya posó con los colores del club y se mostró ilusionado en esta nueva etapa.

Ahora sí, ya comenzó la danza de nombre de posibles refuerzos que podrían llegar al Xeneize, y en las últimas horas empezó a sonar muy fuerte un goleaodor que confesó su deseo de ponerse la azul y oro.

Santiago Giménez es argentino, pero se nacionalizó mexicano para defender a la Tricolor a nivel Selecciones, y hoy en día es uno de los jugadores más importantes del combinado norteamericano.

Actualmente milita en el Feyenoord de Países Bajos y hoy, en díalogo con Futbolero de México, fue más que directo con su declaración: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí”.

De todas maneras, aclaró lo siguiente: “Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría”.

Su fanatismo con el elenco de La Ribera surge a raíz de que su papá, Christian “Chaco” Giménez, jugó en el club antes de que se mude a México para defender los colores de Veracruz. Por eso, al mismo tiempo, el delantero de 22 años también simpatiza por Cruz Azul de la Liga MX.

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos”, dijo respecto a ello.