Enorme reconocimiento para Shaquille O’Neal, uno de los mejores jugadores de toda la NBA: Orlando Magic retirará su dorsal N° 32.

La franquicia del estado de Florida lo anunció en sus redes sociales. Es doblemente especial porque será la primera camiseta en la historia en elevarse en el Amway Center.

El anuncio de los Magic. “Para celebrar nuestro 35.° aniversario esta temporada, retiraremos oficialmente la camiseta número 32 en honor a Shaquille O’Neal durante una ceremonia posterior al juego el martes 13 de febrero”.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.

