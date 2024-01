Marcelo Moretti, flamante presidente de San Lorenzo, expuso la delicada situación del club en una entrevista radial: “Necesitamos 30 millones de dólares para quedar en cero”.

Las declaraciones del máximo dirigente del Ciclón fueron en Radio Mitre. Días atrás, San Lorenzo recibió una inhibición por parte de la FIFA con la prohibición de incorporar jugadores.

Publicidad

“Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico”, fue la denuncia de Moretti que causó revuelo.

El mandamás no anduvo con vueltas a la hora de señalar a los reponsables de semejante catástrofe económica: “Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento”.

Declaraciones en @SuperMitre Moretti «Uno sabía la situación del club, pero el grado de realidad es peor del que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, sueldos atrasados. No dejaron ni una indumentaria, ni una computadora.

San Lorenzo necesita 30 millones de dólares… pic.twitter.com/2uDnrAxGvy Publicidad — San Lorenzo Redes + 1M² (@SanLorenzoRedes) January 4, 2024

“Arreceygor la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas”, agregó.

Publicidad

Lammens fue el presidente de San Lorenzo entre 2012 y 2019, etapa gloriosa de la institución donde se obtuvo la primera Libertadores. Para el siguiente ciclo presidencial, Tinelli se impuso por un 80 % de votos, pero el empresario televisivo no llegó a completar medio mandato por una licencia. El lugar del Cabezón lo ocupó Horacio Arreceygor hasta el final del mandato.

Moretti adelantó que San Lorenzo irá a la Justicia: “Se han pedido créditos por millones de dólares y no se sabe para qué lo hicieron. El club vendió por millones de dólares, no se construyó nada y el equipo no salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es dónde está la plata, por eso vamos a hacer una auditoría”.