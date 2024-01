La selección de Brasil despidió a Fernando Diniz y se quedó sin técnico con la Copa América a la vuelta de la esquina. Después de haber sido restituido mediante un requerimiento del Supremo Tribunal Federal, Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, comunicó que el DT campeón de la Copa Libertadores con Fluminense que no seguirá este año y ya comenzó la búsqueda de su reemplazante.

Su fin de ciclo en Brasil no fue comunicada directamente por el máximo dirigente de la confederación local, sino que Diniz se terminó enterando por medio de Mario Bittencourt, mandatario de Fluminense. La etapa de Diniz, que se puso el buzo de interino por la renuncia de Tite tras la eliminación en Qatar, concluye después de seis partidos: cosechó dos victorias, un empate y tres derrotas consecutivas en las Eliminatorias Sudamericanas.

Más allá de haber sido campeón de América con el Flu, no fueron buenos sus números bajo la dirección técnica del Scratch, que en los últimos dos meses perdió con Uruguay en Montevideo (0-2), frente a Colombia en Barranquilla (1-2) y con la Selección Argentina en el Maracaná (0-1) por primera vez en su historia.

😳🇧🇷 Lo de Brasil desde el Mundial es realmente INCREÍBLE:

❌ Se fue Tité, tras de 6 AÑOS.

❌ DERROTA vs Marruecos y Senegal en unos amistosos.

➖ Empate DE LOCAL vs Venezuela, por SEGUNDA vez en la HISTORIA de las Eliminatorias.

❌ Derrota vs Uruguay, tras 22 AÑOS, por… pic.twitter.com/ZV9pnAzqRu

Publicidad

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 5, 2024