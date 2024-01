Después de una nueva derrota de Los Ángeles Lakers, LeBron James no ocultó su fastidio por el momento que atraviesa el equipo y fue categórico: “Somos un asco”.

El Rey lanzó en conferencia de prensa post partido: “Quiero decir, simplemente somos un asco en este momento”. Los Lakers cayeron 113-127 ante Memphis Grizzlies.

Timbervolwes, Pelicans, Heat y Grizzlies. Ya son cuatro derrotas consecutivas para los angelinos, que están 11º en la Conferencia Oeste fuera de playoffs.

La bronca de Lebron fue tal que no se pudo abstraer cuando le preguntaron por el retiro del español Ricky Rubio: “Realmente no estoy de humor para responder a esa pregunta, pero respeto a Ricky. Felicitaciones por una carrera increíble, y si no parezco sincero cuando ves este video, es porque volvimos a perder. Pido disculpas. De hecho, fue un mal momento para que el entrevistador me hiciera esta pregunta”.

Por último, James le restó importancia a la nueva competición que recientemente consiguieron Los Lakers, la In-Season Tournament: “Eso fueron solo dos partidos (Pelicans en semifinales y Pacers en la final). Es una muestra pequeña. Todo el mundo sigue hablando de Las Vegas y fueron solo dos partidos. Los jugamos y los ganamos, pero solo fueron dos partidos”.