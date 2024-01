La pretemporada de River Plate dio inició con su gira habitual hacia los Estados Unidos, más precisamente hacia Orlando, Florida, en medio de todos los movimientos, el club de Nuñez hizo oficial la llegada del primer refuerzo para Martin Demichelis: Nicolás Fonseca, a quien le compraron el pase el año pasado pero se unió al club recién en las últimas horas.

El mediocampista de 25 años inició su carrera en el Novara de Italia, ya que nació en Europa porque su padre se desempeñaba como delantero en la Juventus. Sin embargo, el futbolista nacionalizado uruguayo llegó a River en 2022 para luego dar el salto a Montevideo Wanderers. El Millonario decidió adquirirlo a mediados del año pasado y acordó con el club uruguayo que se quedará un semestre más para luego unirse a la filas del equipo de Nuñez.

Fonseca en casa ✅🤍❤️🤍 Acompañado por los directivos del Club @MatiasPatanian (Vicepresidente 1°) y Eduardo Barrionuevo (Vocal titular), Nicolás Fonseca firmó su vínculo con River hasta diciembre de 2027. ¡Vamos con todo, Nico! 🇺🇾💪

River compró el 60% valuado en US $ 2.250.000 a pagar en cuatro cuotas. La primera cuota de US $100.000 ya se abonó en agosto del año pasado; mientras que las siguientes cuotas de la transferencia serán de US $ 719.000 cada una a pagar en las fechas de 15 de febrero de 2024, 15 de agosto de 2024 y 15 de febrero de 2025. La dirigencia le colocó una cláusula de rescisión de 30 millones que ascenderá a 35 millones cuando restan 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases y el contrato durará hasta diciembre de 2027.

Recordemos que el Millonario se alojara en el complejo Bradenton. Hasta el momento el único amistoso confirmado es el que tendrá el miércoles 17 de enero en Dallas, en el estadio Cotton Bowl de Texas, ante Rayados de Monterrey.