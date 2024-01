Cristian Lema, el defensor central que tiene casi todo listo para ser el primer refuerzo de Boca en el 2024, pasó la revisión médica exitosamente pero aún no firmó contrato con la institución xeneize, ni mucho menos fue presentado de manera pública y oficial.

Desde Boca pagarán 400 mil dólares, que es la cláusula de salida, y firmará por dos temporadas con el club conducido por Juan Román Riquelme.

Sin embargo, un conflicto con su actual club, Lanús, podría retrasar la llegada de Lema a Boca. El defensor se presentó a la pretemporada granate y le reclama a la dirigencia una deuda que el zaguero pretende cobrar antes de firmar con el club azul y oro.

🚨Informa @EmilianoRaddi que Cristian #Lema SIGUE RECLAMANDO la DEUDA que tiene Lanús con él, por eso NO se destraba su SALIDA. 💸El jugador fue a Lanús para intentar resolverlo hoy mismo. ✍️Una vez que se resuelva, FIRMA contrato y se suma al trabajo bajo el mando de… pic.twitter.com/eFLypRJiZU — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) January 6, 2024

El defensor ex Belgrano de Córdoba no se había presentado a las prácticas para forzar por un cambio de aire en su trayectoria. Tuvo diferencias con algunos referentes del plantel y actitudes, como la expulsión contra Racing, por pegar un codazo con el juego parado antes de la ejecución de un penal no cayó bien entre sus compañeros.

Aun así, las diferencias con la dirigencia granate no serian motivo de caída del pase hacia la escuadra xeneize, pero si el conflicto jugador-dirigencia no se resuelve podría desembocar en problemas por fuera de lo futbolístico para Cristian Lema