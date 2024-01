Luis Advíncula fue uno de los mejores jugadores de Boca en todo el 2023, y por eso ahora se ganó el respeto y respaldo de todos los hinchas aún después de la derrota en la final de la Copa Libertadores.

Al mismo tiempo, eso generó que varios equipos importantes del continente empiecen a fijarse en él para ficharlo, como puede ser el caso del Botafogo de Brasil; aunque es difícil que el Xeneize lo deje salir.

El peruano ya es visto como un referente dentro del plantel, y en las últimas horas dio de qué hablar con las durísimas declaraciones que tuvo en diálogo con el programa La Lengua.

El experimentado defensor se puso en modo reflexivo, y comenzó diciendo: “En Argentina son muy apasionados. Una cena después de una derrota, creo que no pasa nada. Pero perdiste un partido y te vas a una discoteca… Los hinchas de Boca están en todos lados”.

“He salido muy poco… pero por ejemplo si ganaste un partido y tienes ganas de salir, puedes salir, si al otro día tienes libre. Soy una persona común y corriente, ¿por qué no puedes salir a divertirte?”, continuó después.

De todas maneras, aclaró que la situación no es la misma en el caso de una derrota: “A mi no me estaba yendo bien, entonces yo prefería que digan: ‘Este negro es un muerto, se arrastra pero en la cancha’. A que digan: ‘A este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en el que estaba”.

Y luego cerró el análisis con una polémica frase: “Sabía que en algún momento iba a pasar, pero tampoco voy a ser huevón. No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando… ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo”.

«No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo» Luis Advincula, en ‘La Lengua’.pic.twitter.com/wh6nrrgqFe — LaMitadMás1Cba (@Lamitadmas1cba) January 9, 2024

Cabe recordar que en los últimos meses hubo mucha polémica por rumores que establecieron que diferentes jugadores del plantel azul y oro, entre los que figuraría Darío Benedetto, salieron de fiesta después de algunos partidos en los que el equipo perdió; y por eso estas declaraciones fueron tomadas por muchos como una indirecta para el Pipa y otros futbolistas del elenco de La Ribera.