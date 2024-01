Thierry Henry es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, siempre recordado por sus enormes pasos en clubes en los que dejó su huella, como lo son el Arsenal de Inglaterra y el Barcelona de España.

Hoy en día, la leyenda del fútbol francés se desempeña como comentarista en transmisiones de la Premier League, y en ese marco hizo lugar a una importante reflexión sobre uno de los temas más delicados de la actualidad en el deporte: la salud mental.

En diálogo con The Diary of a CEO, abrió su corazón y recordó difíciles momentos que atravesó durante su etapa como futbolista profesional, opinando que, en ese momento, mintió mucho sobre su estado de salud porque “la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir”.

Lamentablemente, cada vez son más los casos de deportistas -no solo futbolistas- que deciden quitarse la vida por depresión y no pueden recibir la ayuda correspondiente a tiempo, y Henry contó cómo vivió eso en carne propia.

“A lo largo de mi carrera, probablemente pasé por períodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos. Cuando era joven no recibía mucho amor y cariño”, explicó.

Luego continuó: “La primera vez que mi padre me abrazó, me dijo: ‘este bebé será un gran jugador de fútbol’. A partir de entonces, fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control total de mi cuerpo y fue difícil. Nunca estuve feliz cuando marqué. Siempre busqué su aprobación”.

Probablemente, según explicó el exdelantero, ese fue uno de los motivos que lo llevó a sentirse así: “Llegaba a casa cabeza gacha y mi madre me preguntaba si había perdido y yo le decía que habíamos ganado 6-0 con seis goles míos”, soltó.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): «I Cried Every Single Day», Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad’s Love!

I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game – Thierry Henry.

During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024