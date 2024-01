Investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers confirmaron que en un solo litro de agua embotellada existen 400.000 partículas invisibles de minúsculos nanoplásticos.

Para detectarlos se necesitó de un microscopio especial que utiliza láseres dobles para detectarlos y categorizarlos.

El estudio fue publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y conformó que los niveles de partículas iban de 110.000 a 400.000 por litro, un promedio cercano a 240.000.

Sobre su peligrosidad, la toxicóloga Phoebe Stapleton, quien participó del estudio, sostuvo: “Eso está actualmente en revisión. Ignoramos si son peligrosos y si lo son, en qué medida. Sabemos que se introducen en los tejidos de los mamíferos, incluidos los seres humanos) y los estudios actuales analizan lo que éstos hacen en las células”.

Fuente: Nexofin