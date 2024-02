No arrancó la temporada 2024 y los fanáticos de la Fórmula 1 ya quieren que sea 2025. La noticia que tomó por sorpresa al mundo entero, la salida de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la categoría, deja Mercedes a finales de este año para marcharse a Ferrari. Siempre que un fichaje en el mundo del motorsport sucede de manera tan prematura, los equipos suelen, en cierta forma, excluir al piloto saliente de reuniones, revelación de información sobre el auto, etc. Pero en el caso del británico Hamilton no hay dudas de su profesionalismo y aclaró en un comunicado en su cuenta personal de Instagram y en Twitter que buscará retirarse de las Flechas de Plata por la puerta grande y de la mejor manera posible. “Estoy 100% comprometido con el trabajo que necesito hacer y decidido a terminar mi asociación con el equipo en lo más alto”.

En ese comunicado, Lewis Hamilton contó el porqué de su salida del equipo que le dio 6 títulos del mundo. Aseguró que sentía necesario un cambio de aire y que encontró en la propuesta de Scuderia Ferrari una motivación extra para seguir compitiendo en la Fórmula 1. Según palabras suyas, cumplirá otro sueño de su infancia, vestirse de rojo y ser piloto de Ferrari, dado que creció viendo a grandes pilotos en la escudería de Maranello como lo fue Michael Schumacher.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.

But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 3, 2024