Con la salida de Bruno Valdez del xeneize por la puerta de atrás, sin pena ni gloria, Boca libera un cupo de extranjero para poder incorporar hasta el Viernes 9 de Febrero. También, con un potencial préstamo de Vicente Taborda a Platense, Estudiantes de LP o inclusive al exterior, Boca liberará otro cupo (no extranjero) para poder seguir incorporando refuerzos.

El presidente Juan Roman Riquelme y el consejo de fútbol buscaban ya, desde hace varias semanas, la salida del defensor paraguayo Bruno Valdez. El zaguero central jugó en poco mas de un año 34 partidos con la institución de La Ribera, y en ninguno tuvo el rendimiento que se esperaba, se le dieron más oportunidades de las que merecía, hasta que la paciencia de los hinchas colapso y eso fue un llamado de atención para la dirigencia para con el jugador. El Xeneize con los deseos de ir a buscar un refuerzo de otra nacionalidad, se desprende de Valdez, que pasa a préstamo por una temporada a Cerro Porteño de Paraguay, con opción de compra.

#AHORA – Informa @Augustocesar22 que Boca tiene conversaciones avanzadas para que Bruno Valdez juegue en Cerro Porteño. pic.twitter.com/xZxRUnqnom — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2024 Publicidad

Por su parte, el juvenil Vicente Taborda, que no será tenido en cuenta por Diego Martínez, mantuvo charlas para pasar a préstamo con Platense y Estudiantes de LP. En caso de concretarse el pase liberará un cupo (no de extranjeros) para que Boca pueda seguir incorporando de acá al Viernes 9.

AHORA: ¿POR QUIÉNES IRÍA BOCA?

La primera opción sigue siendo Carlos Palacios, el volante chileno de 23 años que actualmente está a préstamo en Colo Colo de Chile pero que el 80% del pase pertenece al Vasco da Gama de Brasil. Desde la directiva xeneize siguen confiando en que pueden traerlo, y más aún ahora con la salida de Valdez y la liberación de cupo de extranjero. Para ello negociaran directamente con el club brasileño que ejecutando una cláusula en su sesión actual en el fútbol chileno, Palacios iría directamente a La Boca sin volver a Brasil. Pese a que la directiva de Colo Colo aseguró varias veces a la prensa que el delantero va a seguir en el club, el deseo de Carlos Palacios resultaría clave en la negociación, ya que “A Boca no se le puede decir que no”. El joven volante se mostró ultimamente muy agradecido con el club Colo Colo, con los hinchas y la dirigencia, y no estuvo presente en la presentación de la nueva camiseta de la institución, algo que en Boca toman como señal para intentar cerrarlo.

El otro cupo, siempre y cuando se confirme la salida de Vicente Taborda, estaría barajando entre varios nombres entre los que se destacan un sondeo con Rubén Botta, una posible compra del pase de Gabriel Florentín, el ex Argentinos Jrs que juega en el fútbol de Rusia. Otro sondeo por las condiciones de Ignacio Miramón, el ex Gimnasia Esgrima de LP que juega en el Lille de Francia. Por otra parte, apareció un ofrecimiento de Emiliano Martínez. Futbolista uruguayo sub 23 convocado por el Loco Bielsa para el preolímpico de Paris 2024. Hoy juega en el Midtjylland de Dinamarca. Finalmente el último sería Fausto Vera, Otro ex Argentinos Jrs que juega en Corinthians. La deuda de US $3.450.000 (más un interés del 18%) que tiene el Timao con Bicho de La Paternal y que la FIFA ya exigió pagar podría ser un pequeño hilo del cual tirar si Boca quisiera hacerse con sus servicios.