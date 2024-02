Rafael Nadal volvió a meterse en terrenos de polémica al referirse al histórico reclamo del tenis femenino de acceder a los mismos premios que el masculino.

Siempre contrario a esa postura, el español hizo algunas aclaraciones sobre su pensamiento asegurando que sus motivaciones no son sexistas sino que pretende que cada uno tenga unos sueldos mayores o menores en función de lo que genere.

“No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos, ¿los mismos? No”, manifestó el mítico español.“

Rafa Nadal sobre la equiparación salarial en el deporte: “No me gusta ser hipócrita y decir lo fácil. El feminismo se está llevando al extremo. Igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, cobre más que yo”.

pic.twitter.com/eYiUxjzJRN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 15, 2024

“Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me decís que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista”, aclaró el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Por último, el tenista de 37 años cerró: “Claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside en regalar. Reside en que, si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad”.

“No quiero entrar en una batalla de eso. El problema para mí es la discusión. ¿Tu crees que yo pienso que un hombre por ser hombre tiene que ser más importante o ganar más que una mujer? ¿Estamos locos o qué?”, cerró Rafa.