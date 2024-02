Kevin Zenón fue uno de los refuerzos de Boca en el último mercado de pases, y si bien se tardó en confirmar su llegada, lo que no tardó fue en demostrar que está hecho para jugar en un equipo grande, con grandes actuaciones en los partidos que disputó hasta el momento.

Justamente, ante Central Córdoba metió un gol y una asistencia, la cual fue prácticamente un tanto suyo que Miguel Merentiel robó sobre la línea, el cual dejó bastante polémica entre los hinchas, que aborrecieron la actitud del uruguayo. El ex Instituto se pronunció sobre el tema tras el partido.

“No sabía (que el gol fue de Merentiel). En el entretiempo me dijeron. Pensé que me estaban jodiendo, ja. No pasa nada, le dije que lo quería mucho. Lo importante es que se sumó y es lo que necesitábamos. Se lo debíamos a la gente”, reveló Zenón ante la prensa.

El jugador también fue consultado por los cambios de posición ya que en sus cinco partidos en el Xeneize, el correntino jugó de volante por izquierda, de enganche y de volante por derecha. “Siempre lo digo, trato de jugar en todas las posiciones y sentirme cómodo en donde lo necesite el entrenador para poder ayudar al grupo”, declaró el jugador.