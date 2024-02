El Club Atlético Boca Juniors tiene hinchas no solo en el país sino en todo el mundo, y no es una cuestión de que hay argentinos bosteros en el exterior, si no que los propios habitantes de ese país son fanáticos del xeneize. Como dicen muchos… “Boca es mundial”.

En muchos países, sobre todo en Europa, hay filiales dedicadas a Boca, donde no solo se venden camisetas y comida argentina, sino que también se pueden ver los partidos. Este fin de semana, en vísperas de una nueva edición del superclásico, en Inglaterra sumaron un condimento especial.

El AFC Wimbledon (equipo que milita en la cuarta división inglesa), convocó, a través de sus redes sociales, a todos sus hinchas para que se sumen a ver el River-Boca en conjunto. Claro, este movimiento podría justificarse con que el club inglés tiene sus camisetas que son azul, y oro, con la franja horizontal que atraviesa el pecho, casi un calco a la de Boca, que a partir de la difusión del modelo a mediados de 2023 generó una explosión en las redes sociales de los xeneizes y de los hinchas del Wimbledon.

We’re delighted to be hosting @BocaJrsOficial fans once again on Sunday 🏟️

Our Argentinian friends will be watching their match versus River Plate (8 pm kick-off) in the Phoenix Pub – and Dons fans are welcome to join them! 🇦🇷 🍻#AFCW 🟡🔵 pic.twitter.com/lXCl2ZdwWK

— AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) February 23, 2024