A tres años de su último trabajo, Zinedine Zidane adelanta que estará de nuevo en el ruedo próximamente: “Volveré a los banquillos”.

En el estreno del documental de Marcello Lippi, el francés habló de su futuro laboral: “¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”.

Zidane terminó con su segunda etapa en el Real Madrid a mediados del 2021 y desde ese entonces ha estado alejado del fútbol profesional. En el horizonte hay varios equipos que lo pueden seducir: Bayern Múnich, Liverpool y la propia Juventus.

Publicidad

Thomas Tuchel no pasa el mejor momento en el conjunto de Baviera y ya se habla de una salida al final de la temporada si no le arrebata el título de la Bundesliga al Bayer Leverkusen. Peor aún: una temprana eliminación en Champions ante Lazio puede acelerar las cosas…

Liverpool y el planeta fútbol ya están al tanto de la decisión de Jurgen Klopp de abandonar Anfield a final de temporada tras nueve años al mando del equipo.

Publicidad

Al día de hoy los Reds son líderes en la Premier League y el pasado fin de semana se consagraron campeones de la Carabao Cup venciendo al Chelsea en Wembley.

Las genuinas palabras de Zizou para Lippi. “Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí”.