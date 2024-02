Los Ángeles Clippers se renuevan: la franquicia de la NBA cambiará de logo en la próxima temporada. Ya se dio a conocer el nuevo escudo y los tres uniformes.

El rebranding será efectivo para el 2025: al reconocido balón de básquet blanco lo reemplazará un crucero con un preponderante color azul. El barco del logo es un guiño al desplazamiento del equipo en 1984 desde San Diego a Los Ángeles.

“Adoptando nuestras raíces marítimas en un diseño moderno, nos inspiramos en el pasado y el futuro al embarcarnos en una nueva era en Intuit Dome”, comentó Jillian Zucker, presidenta de operaciones comerciales de los LA Clippers.

Definitivamente será una nueva era para los Clippers porque en la siguiente campaña estrenarán pabellón propio, dejando el Crypto Arena de Los Lakers: se mudarán al Intuit Dome de Ingleewood, el cual ya tiene asignado el All-Star 2026.

Mientras los angelinos pelean por conseguir su primer anillo, las estrellas del equipo posaron con las camisetas con temática naval: Paul George (33), Kawhi Leonard (32) y James Harden (34). Y tal vez sea su último barco para ser campeones…

El logo recibió críticas en las redes sociales y la que mas llamó la atención fue el comentario en X de Los Columbus Clippers: “La imitación es la forma más sincera de adulación”. El equipo de béisbol de las ligas menores (MiLB) se fundó en 1977, un año antes que los Buffalo Braves de la NBA (primer nombre de los Clippers).

Imitation is the sincerest form of flattery ☺️ https://t.co/W9nXRZ2meR

— Columbus Clippers (@CLBClippers) February 26, 2024