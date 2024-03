Los campeones del mundo se ponen en marcha para el 2024 y a poco más de dos semanas para que arranque la gira de la Albiceleste por Estados Unidos, donde se jugarán dos amistosos ante El Salvador (viernes 22) y Costa Rica (martes 26), la AFA publicó hoy la lista de 26 jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para formar parte de la semana de trabajos.

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico presentaron la lista de la Selección Argentina 🇦🇷 para los amistosos FIFA de marzo. ¿La sorpresa? Cuatro convocados con menos de 20 años. Los rivales serán El Salvador 🇸🇻 y Costa Rica 🇨🇷 pic.twitter.com/vApNnL5DFe Publicidad — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 1, 2024

La sorpresa más grande es la aparición de Valentín Barco, que viene de tener en las últimas horas su debut en el fútbol inglés. Además, hay otros tres menores de 20 años: Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Entre los ausentes hay un par de jugadores lesionados o que no están al 100% desde lo físico que se perderán estos amistosos: Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez no figuran entre los seleccionados. Además, hay otro campeón del mundo que no está pero porque será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 pensando en los Juegos Olímpicos: Thiago Almada.