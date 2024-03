La Fórmula 2 dio luz verde a la temporada 2024, que a diferencia de otros años, contará con una fuerte presencia latinoamericana entre sus pilotos, destacando entre ellos a nuestro representante, oriundo de Pilar, Franco Colapinto que luego de un destacado paso por la Fórmula 3 (10 podios y 4 victorias) afrontará un nuevo desafío de competir en la categoría telonera de la Fórmula 1 con el equipo MP Motorsport (mismo estructura que en su paso por la F3) y además, detalle no menor, contará con el apoyo del equipo de Fórmula 1 Williams Racing al formar parte de su academia de jóvenes pilotos.

La primera fecha se corre en medio oriente, en el “Bahrein International Circuit” donde el dia jueves Colapinto demostró potencial en las prácticas libres (2º lugar) pero que a la hora de la verdad, en la clasificación, obtuvo un resultado discreto (16º, que posteriormente fue 15º por la exclusión de un rival)

¡BUENA LARGADA PARA COLAPINTO! El argentino ganó dos posiciones en la vuelta inicial tras el verde en el #BahrainGP. Mirá la #Formula2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OBEOrJWSJi Publicidad — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2024

Hoy por la mañana del viernes se desarrolló la primera “Sprint Race” del año, en la cual el bonaerense pico bien en la salida ganando dos posiciones, sin embargo, en la vuelta 11 recibió la peor noticia: La sanción de un “Stop and go penalty” de 10 segundos. Dicha sanción fue producto de que el argentino no se posicionó de la forma correcta en su cajón de salida, algo para lo cual los comisarios deportivos son implacables en ese sentido y no hacen excepciones algunas.

¡PÉSIMAS NOTICIAS PARA COLAPINTO! 10 segundos de penalización por haber largado en el cajón incorrecto y caerá hasta el último lugar del clasificador. 📺 Mirá la #Formula2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/QfIjs3GScm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2024

Debido a esto Colapinto tuvo que ingresar a boxes para cumplir con la sanción cuando se encontraba en la posición 13 y que lo mandó al fondo de la parrilla. El argentino finalizó la carrera en el 18º lugar. La victoria quedó en manos del barbado Zane Maloney escoltado por el estadounidense Jak Crawford y el español Josep Maria Marti.

1️⃣🏎️ Maloney, el gran ganador en la carrera sprint de #Fórmula2, en el #BahrainGP: ¡primera victoria para el barbadense en la categoría! 🇦🇷 Colapinto fue penalizado en el comienzo con 10 segundos de ‘stop and go’ y finalizó en la posición 18. 📺 Mirá la #F2 en #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/bKkKn8qJE0 Publicidad — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 1, 2024

La actividad de la Fórmula 2 aún no culminó y Colapinto tendrá su revancha con la “Feature Race” de la F2 mañana sábado desde las 07:30 (Hora Argentina) y será televisada por Star Plus y ESPN.