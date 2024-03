Contenta por lo bien que le va a su show, Florencia Bertotti, además de aclarar que canta canciones de Floricienta sobre el escenario, les hizo frente a Cris Morena, productora de la serie juvenil, y a Juan Gil Navarro, el actor com quien protagonizó la primera temporada.

En primer lugar, Flor se refirió a los doce Movistar Arena que hará en la Ciudad de Buenos Aires, al estadio Diego Armando Maradona de La Plata y a su recorrido por el interior del país, por Latinoamérica y también por Europa, donde la tira y sus canciones fueron furor. “Es una locura lo que está pasando, estoy muy agradecida, muy contenta, no esperábamos esta repercusión acá”, expresó en diálogo con LAM.

“Con Cris está todo súper hablado, está todo perfecto”.

En este contexto, aclaró que cantará los temas de Floricienta, duda que se planteó desde un principio por los derechos de autor. “Se armó una polémica, una confusión sobre si era un show de Floricienta o de Flor Bertotti”, le dijo el cronista. Vale aclarar que Cris había dicho, contundente: “Con respecto al show, es de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta”. “Exactamente eso, ninguna duda más que eso. Imaginate que tenés la respuesta de Cris, ¿qué más podés querer?”, le dijo Flor al notero.

Acto seguido, reveló que charló con Cris y que quedó todo bien entre ambas. “Con Cris está todo súper hablado, está todo perfecto, si quieren ir por ese lado, no va a haber nada. Hablé con Cris después de que ella habló con Ángel”, sentenció, sin dejar lugar a duda.

FLORENCIA BERTOTTI TAMBIÉN LE RESPONDIÓ A JUAN GIL NAVARRO

Juan no había querido opinar sobre el show de Flor y su conflicto con Cris Morena.

“Yo no vivo del pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, que no importe o no sé qué, pero ya está”, había dicho.

“Pobre, a lo mejor está cansado, no me parece mal, cada uno reacciona como puede y como quiere”.

Entonces, Bertotti le contestó. “Pobre, a lo mejor está cansado, no me parece mal, cada uno reacciona como puede y como quiere. A lo mejor le queman la cabeza hablándole de eso, él hizo un millón de cosas después y quizá quiere despegarse o no le gusta que lo asocien o está cansado simplemente, no lo veo mal”, cerró, sin ganas de pelear.