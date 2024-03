Joel Ojeda capitalizó la eliminación de Lisando “Licha” Navarro de Gran Hermano 2023 para acercarse a algunos de sus compañeros, como Nicolás Grosman y Bautista Mascia.

Sin embargo, Pía Shaw quedó totalmente descolocada con el picante comentario que el azafato hizo sobre Licha, a quien tildó de “manipulador”.

PÍA SHAW DURÍSIMA CON JOEL DE GRAN HERMANO POR SU PICANTE COMENTARIO SOBRE LICHA

Gastón Trezeguet: -Joel les dice a Nico y a Bautista ‘ustedes están aliviados porque se fue Licha’. Ya no tienen a alguien que los esté mandoneando.

Pía Shaw: -Joel es malo. Está malo.

Gastón: -Entró malo…

Georgina Barbarossa: -A mí me sorprendió ese comentario de Joel. Yo sentí que los chicos están desvalidos sin Licha. Sin embargo, cuando Joel les hace ese comentario dije “mirá vos”.

Noelia Antonelli: -Para mí los quiso alertar, los quiso avivar un poco del juego

Pía: -¿Los alertó o fue una estrategia? Joel no es ningún santo. Lo hizo a propósito. Joel es malísimo.

Georgina: -No es malo, es vivo.

EL PICANTE COMENTARIO DE JOEL SOBRE LICHA A NICOLÁS Y BAUTISTA

A pocas horas de la eliminación de Lisandro Navarro de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda tuvo una contundente conversación con Nicolás Grosman y Bautista Mascia, en la que fue muy picante con Licha.

Joel Ojeda: -¿Estás triste, Nico? ¿Te sentís con culpa (porque se fue Licha)?

Nicolás Grosman: -No, con culpa no porque la decisión no depende de mí, de quien se queda o se va…

Joel: -Yo no pienso que Licha sea un mal pibe, pero no me gustaba su juego.

Nicolás: -¿Vos cómo creés que era su forma de jugar?

Joel: -Era manipulándolos. Lo veo así.

Nicolás: -Para mí él estaba siendo él mismo. Cada uno muestra lo que es y lo que le sale.

Joel: -A partir de que tuve ese quilombo con él, yo sentí que vos te alejaste de mí. Mi relación cambió con vos (Nico), con vos (señaló a Bautista) y con el Chino… Yo con el único que había tenido un problema fue con él, y eso me rompió las pelotas… Me hicieron un complot y yo terminé afuera. Si me preguntan por qué pienso que los manipuló. Bueno, por eso. Yo me peleé con él y se me vinieron cuatro encima. Yo a ustedes los siento más aliviados que preocupados.