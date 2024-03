A poco de abandonar la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli habló de cómo fue el quiebre de su relación con Juliana “Furia” Scaglione, con quien había mantenido una gran amistad cuando comenzó el reality de Telefe.

“Juliana es tan buena jugadora que, mentalmente, como que te cansa o te pincha. Tiene esas maneras… y está perfecto, eso es jugar”, comenzó diciendo Agostina, quien se sometió al panel del programa.

“La realidad es que yo… En un momento, Gran Hermano comunica algo, yo le hago un chiste, como todas las mañanas, como siempre, y me contesta mal, como diciendo, ‘¿qué me decís?’. Y yo ya venía aguantando muchos malos tratos”, agregó.

Y siguió: “Por ejemplo, yo le preguntaba ‘Juli, ¿por qué te llamó gran hermano?’, y ella me respondía ‘¿qué te importa?’. Yo me callaba, o sea, tenía como un nivel medio bajo y la respetaba y seguía aguantando cosas que no me generaban un bien para mí”.

“Hasta que ese día exploté (con Furia), dije ‘basta’, y le digo, ‘bueno, vos a mí no me hablas más así’. O sea, yo no soy ninguno de éstos (por sus otros compañeros) para que vos me hables así”.

PICANTE REACCIÓN DE CATA TRAS LA SANCIÓN A ISABEL EN GRAN HERMANO

Luego de pasar el video donde se ve claramente a Isabel De Negri rompiendo las reglas en la casa de Gran Hermano 2023 después de mantener una conversación con Lisando “Licha” Navarro, la producción decidió sancionarla y Catalina Gorostidi reaccionó sin filtro.

“Atención, por favor. Quiero dirigirme a las personas que este domingo reingresaron a la casa. Ustedes saben que el reglamento es muy claro acerca de la prohibición de brindar información de la fuera. Isabel, Catalina, Joel, se han ganado el derecho a volver a participar del juego, pero con la condición de respetar esta norma esencial”, se lo escuchó decir a Gran Hermano en vivo.

“Isabel, hoy a la mañana acudiste al confesionario, luego de una charla que tuviste con Lisandro, en donde me manifestaste tu preocupación acerca de algunos comentarios que podrían ser interpretados como informes o información que no debías brindar”, agregó.

Y siguió: “Me tomé el trabajo de revisar en detalle esa charla y advertí que tu intención fue darle a Lisandro un mensaje proveniente del fuera. Es más, haciendo mímica con tus labios, revelaste que se trataba de un mensaje Mili, la novia de Lisandro. Te comunico, Isabel, que cometiste un grave error, una grave falta. Antes de tu reingreso se te dejó muy claro sobre la disposición que estamos hablando. Pero decidiste transgredirla, y peor aún, haciendo mímica con tus labios con el fin de que yo no pudiera escuchar parte de tu mensaje”, sentenció.

“Isabel, debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada. No podrás votar, ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando mucha atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder una situación similar, tomaré medidas más severas”.

Por último, en medio de un silencio incómodo, Cata cerró, sin filtro, y apuntando contra su compañera: “¡Que se caigan las caretas! Gracias”.