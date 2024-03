Independiente y Barracas Central igualaron 2 a 2 en un partido con un nuevo escándalo, donde los de Avellaneda se vieron muy perjudicados por el arbitraje de Pablo Dóvalo.

El entrenador del Rojo, Carlos Tevez, fue muy duro con el juez y con quienes manejan el fútbol argentino en la conferencia de prensa.

“Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual… Es una locura lo de este tipo“. Y agregó: “Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DTs venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal… Que no nos caguen“, comenzó el Apache en la rueda de preguntas.

“Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas… Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Me parece que el fútbol argentino hoy está dañado“, concluyó.

LA PICANTE DECLARACIÓN DE TEVEZ 🔥🌶 💥 Luego del polémico empate ante Barracas con el arbitraje de Pablo Dóvalo, Carlos Tevez se descargó en conferencia 💬 “Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba” pic.twitter.com/4uFyT4NeLk — Diario Olé (@DiarioOle) March 6, 2024

Y quien cruzó a Tevez minutos más tarde fue el propio tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

Y ahí, se desató la guerra en Twitter. El propio entrenador de Independiente, sumado a la complicidad de Sergio Agüero que también se metió en el lío, se descargó contra el mercenario dirigente.

“Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba”, escribió el Apache.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

Por su parte, el Kun citó el tuit de Toviggino y lanzó: “Antes de hablar porque no explicas bien cómo funciona el VAR ? Porque la verdad no se entiende nada papi . Ah y vos que curso Tenes ?”.

Antes de hablar porque no explicas bien cómo funciona el VAR ? Porque la verdad no se entiende nada papi .

Ah y vos que curso Tenes ? 👀 https://t.co/RYnWtTrwhJ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 6, 2024

Hay que tener en cuenta que Dóvalo fue abordado por la prensa a la salida del estadio y se limitó a dar unas breves declaraciones sobre sus decisiones: “No vi nada”, aseguró inicialmente ante la bronca de los jugadores del Rojo y las frases de Tevez. Al mismo tiempo que aseguró que no consideró como expulsión la de Domínguez. En fin, una nueva jornada negra en el fútbol argentino, y van…