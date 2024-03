Lisandro “Licha” Navarro, el último eliminado de Gran Hermano 2023, habló a fondo de su relación con Juliana “Furia” Scaglione que pasó del amor al “odio” y terminó con su salida de la casa.

“Furia es hipnótica. Ella es muy divertida, en la casa también. Hasta cuando me atacaba o hace la voz de bebé”, dijo Licha en su paso por A la Barbarossa.

Acto seguido, Pía Shaw fue al punto: “A mí nadie me saca de la cabeza que Juliana está enamorada de vos. Te sacó a vos y a todas las minas que estuvieron alrededor tuyo”.

“En algún momento tenés que haber sentido que ella gustaba de vos”, le dijo la panelista, sin vueltas. Y Licha asintió: “Yo traté de ser muy respetuoso con ella porque realmente sentía que le pasaban cosas conmigo”.

“Yo le dije a Furia que estaba seguro de que nos llevaríamos bien afuera”, agregó el “hermanito”.

“Yo traté de ser muy respetuoso con ella porque realmente sentía que le pasaban cosas conmigo”.

LAS DECLARACIONES DE AMOR DE FURIA A LICHA EN GRAN HERMANO 2023

Las primeras semanas de Gran Hermano 2023, Furia y Licha tuvieron una cómplice relación en el reality. Sin embargo, los sentimientos de la entrenadora los terminó distanciando.

En el programa de A la Barbarossa le mostraron un clip al participante de Gran Hermano de las situaciones cómplices con Furia y se mostró conmovido al recordar sus declaraciones de amor.

“Te lo digo en serio, me gustás demasiado. Tenés novia afuera. Andate. No aguanto más este jueguito de mierda. No estás conmigo acá adentro y tampoco me sirve. No me generes sentimientos porque yo soy una mina sentimental”, le dijo Furia a Licha en uno de los videos que pusieron al aire.