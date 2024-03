Tras varias semanas de rumores, especulaciones y negaciones, Yanina Latorre logró que Marina Calabró blanquee en vivo su romance con Rolando Barbano, con quien comparte el aire de Lanata sin filtro en Radio Mitre.

Ocurrió en el pase entre las dos periodistas en El observador y la esposa de Diego Latorre se encargó de contar todo con lujo de detalles en LAM. “¡Por fin blanqueó su romance Marina Calabró con Rolando Barbano! ¡Felicitaciones! Te lo propusiste y lo lograste”, le dijo De Brito a su panelista dándole la mano.

Yanina contó que hace tiempo que está tratando de hacer que Marina pise el palito, y que vio la oportunidad diciéndole que su sueño era tener un chofer. “Yo me imaginé, con lo vaga que es, que ella también debe querer tener un chofer, y me dijo ‘No, a mí me da miedo que otro maneje. Me mareo’ ¡Todo le pasa!”, se quejó Latorre.

YANINA LATORRE CONTÓ CÓMO HIZO QUE MARINA CALABRÓ BLANQUEE SU RELACIÓN CON ROLANDO BARBANO

“¿Y va en la moto con un Barbano? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba y…”, quiso saber De Brito. “Le digo ‘No te gusta que te lleven en auto, y si te llevan en moto, ¿qué pasa? Y losojitos… Le brillaron”, agregó Yanina.

“Me dijo ‘Aunque vos no lo puedas creer, nunca me subí una moto’. Entonces le pregunté si Barbano tiene auto y me dijo que sí. Le pregunté ‘¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?’ y me contestó ‘Para eso soy moderna’”, recordó Yanina, que descubrió en ese momento cuál era el punto débil tanto de Calabró como de Barbano.

“Yo siempre le digo que es muy puti…” y ella miró sola al monitor y dijo ‘¡Rolando, no me mandes más mensajes! Las quejas son con Yanina’. Le dije ‘¡Ay, te blanqueaste!’ y ahí quedó, pero después me mostró los mensajes y a Rolando le molesta que yo le diga puti… ¿Para qué? Le dije así dos horas”, agregó Latorre, que contó que Marina le confesó en privado el romance.

