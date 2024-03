Luego de que comenzara una nueva relación con Martín Coggi (vínculo que nació en El Hotel de los Famosos 2), y que se mediatizara su polémica separación de Fernando Beni -con quien tiene a su hijo, Gennaro– la modelo sorprendió al hablar de su situación sentimental.

“Con mi ex nos llevamos súper bien porque somos familia, pero no volvimos. Tenemos un hijo en común y hablamos un montón, todos los días, por el nene. Él quiere que yo esté bien y yo que él esté bien. Nos amamos como familia y como personas porque, aparte, tenemos un hijo. Repito: hablamos y nos vemos todos los días por el nene”, comenzó diciendo Delfina en una nota que dio a LAM.

En cuanto a su historia de amor con Coggi, se sinceró: “Con Martín Estamos distanciados, pero es re buen chico y está todo bien. Estuvo buenísimo, pero estamos mejor así. Estamos en momentos diferentes, pero nada es grave. El que es padre o madre, me va a entender. Él no tiene hijos y yo sí”.

“Martín es amoroso, lo adoro. Es re bien tipo y con mi hijo es cien puntos, así que no puedo decir nada. Si uno tiene hijos y el otro no, capaz uno quiere tener y el otro no; o uno quiere convivir y el otro no”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo estoy muy bien. Martín es como más cuidadoso y reservado de su vida y demás, viste que nunca estuvo en ningún quilombo, ni nada. Entonces, por ahí la que habla soy yo. Eso no quiere decir que sepa cómo abordar los temas, sino que soy muy sincera y digo ‘la verdad es que estamos en tiempos diferentes, entonces para cuidar lo que fue, que estuvo re bueno, decidimos hacer así’”.

DELFINA GEREZ BOSCO Y MARTÍN COGGI SE HABÍAN MOSTRADO MUY ENAMORADO EN PÚBLICO EN ABRIL DE 2023

Lejos que la química que surgió entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2 quedara en el olvido, la relación entre los exparticipantes sigue viento en popa. Así se los pudo ver en el cumpleaños de la periodista, Nancy Duré.

Allí, indagados por el cronista de Socios del Espectáculos, la parejita se sinceró ante las cámaras: “Estamos bien. Estamos en este post reality en el que, obviamente, la exposición abre las puertas a distintos proyectos y bueno, estamos un poquito con eso; algunos que pueden llegar a ser juntos”, comenzó diciendo Coggi.

Al escuchar esto, Delfina agregó: “Hay para hacer tele y teatro. En el teatro sería hacer una comedia pero con otra pareja, por ejemplo. Podría ser algo con Sebastián Cobelli (también estuvo en el programa de eltrece) y su esposa, Fer Vives. Estamos ahí, charlando”.

En la misma nota y ante la consulta sobre si ya están viviendo bajo el mismo techo, Gerez Bosco le puso humor a su respuesta: “No. Che, tenemos cara de convivir porque nos preguntan muy seguido”.

“Somos vecinos, vivíamos a 15 cuadras de diferencia. Creo que el hecho de ser vecinos de barrio también ayuda a que estemos mucho tiempo juntos”, cerró Coggi, pícaro, dejando en claro el gran presente que vive con su novia.