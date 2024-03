Cachete Sierra y Carola Gil, la cuñada de Cande Vetrano, estarían viviendo un romance según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Se conocieron bien este año, los juntó el trabajo y ahora disfrutan de una relación espectacular. Hasta ahora sin título ni formalidad pero todo puede ir creciendo”, aseguró.

Luego, el periodista agregó: “Lo curioso es que ella es hermana de Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, ex de Cachete. Me cuentan que están a full y que no quieren apurar nada”.

TINI STOESSEL, AMIGA DE CAROLA GIL, HABRÍA APROBADO SU RELACIÓN CON CACHETE SIERRA

Juan Etchegoyen reveló que Cachete Sierra y Carola Gil estarían viviendo una relación y que Tini Stoessel, amiga de la influencer, habría aprobado el vínculo.

“Todo arrancó en Punta del Este cuando empezaron a trabajar en el ciclo de streaming Rumis. Me decían que él la tuvo que remar bastante para conquistarla y al final ella accedió. Tini ya dio el aprobado”, contó en Mitre.